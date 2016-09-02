Путин пообещал привезти Си Цзиньпину мороженое

Президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими и зарубежными инвесторами на Дальнем Востоке узнал об ограничении на ввоз российского мороженого в Китай. Об этом сообщает ТАСС.

Один из представителей китайского бизнеса рассказал, что любимое китайцами лакомство можно попробовать только в России, так как его нельзя привозить «крупными партиями». Он попросил Владимира Путина помочь в решении этой проблемы.

Президент России удивился и сообщил, что «первый раз об этом слышит».

«Теперь, когда буду ездить, буду председателю КНР Си Цзиньпину привозить мороженое, если его так сложно добыть, как особый подарок»,— пообещал он.

Ближайшая встреча китайского и российского лидеров состоится 3 сентября в Ханчжоу на саммите G20.