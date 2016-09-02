«Интерфакс» списал новость о смерти Каримова на технический сбой

Информационное агентство «Интерфакс» принесло своим читателям извинения за появившуюся на его сайте новость о том, что правительство Узбекистана якобы официально подтвердило факт смерти президента республики Ислама Каримова.

В сообщении агентства говорится, что публикация «вышла в результате технического сбоя». Эту же информацию «Интерфакс» разместил и в социальных сетях для своих подписчиков.

Напомним, ранее на сайте информагентства появилось сообщение о том, что правительство Узбекистана наконец-то дало официальное подтверждение смерти Каримова. Однако представитель кабмина заявил, что никаких подтверждений пресс-служба узбекского правительства не давала.

Сегодня эту новость уже дал Reuters со ссылкой на дипломатические источники, потом свои соболезнования в связи со смертью президента Узбекистана принес премьер-министр Турции на заседании правительства республики.

Сообщалось также о том, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев готов прервать пребывание на саммите G20 в Китае и экстренно вылететь в Узбекистан, однако его пресс-служба опровергла эту новость.

По последним данным — впрочем, не получившим пока официального подтверждения, — в Узбекистан завтра планируют отправиться президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Киргизии.

Последнее официальное сообщение от правительства Узбекистана по поводу президента республики гласило, что он находится в критическом состоянии после инсульта.