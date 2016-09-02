Лавров подтвердил обсуждение мирного договора Путиным и Абэ

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на встрече во Владивостоке главы России и Японии обсудили вопросы мирного договора, пишет РИА Новости.

«Обсуждались вопросы, которые связаны с теми поручениями, которые президент Путин и премьер-министр Абэ дали в Сочи по итогам своей встречи», — заявил Лавров.

Результаты консультаций по договору станут известны во время визита президента России Владимира Путина в Японию.

Следующая встреча глав государств состоится 15 декабря, сообщает NHK со ссылкой на японские и российские дипломатические источники. Изданию стало известно, что саммит пройдет в родном городе премьер-министра Синдзо Абэ — Нагато.

Издание сообщает, что Путин и Абэ могут выбрать формат переговоров один на один с переводчиками, как было на встрече в Сочи. Японский премьер-министр планирует обсудить детали плана «8 шагов», в частности, энергетическую и промышленную кооперацию.

Кроме того, во время переговоров будет обсуждаться дальнейшая судьба четырех островов, контролируемых Россией, и подписание мирного договора.