Зампреда ПАРНАСа забросали яйцами на съемках фильма о Немцове

Заместитель председателя партии ПАРНАС, координатор «Открытой России» Владимир Кара-Мурза подвергся нападению троих неизвестных в нижегородском кафе, где обедал с коллегой. Как написал в Facebook сам пострадавший, мужчины в масках с надвинутыми на лица капюшонами ворвались в кафе и сразу «начали метать яйца».

Кара-Мурза прибыл в Нижний Новгород для участия в съемках документального фильма о Борисе Немцове. Инцидент, о котором он пишет, произошел на Большой Покровской улице.

«Целили в голову и лицо. Подбили левый глаз, испортили одежду. Потом быстро убежали. Наверное, за гонораром», — написал координатор «Открытой России».

Напомним, в августе на лидера ПАРНАСа Михаила Касьянова напали в Ставрополе, куда он прибыл на встречу с избирателями — пытались ударить, порвали на нем одежду, несмотря на попытки соратников защитить его от нападавших.

В феврале его же закидали яйцами активисты «Народного освободительного движения» (НОД), а в марте — бросили тортом.