02 сентября 2016, 08:19
Врачи подтвердили критическое состояние Ислама Каримова
Президент Узбекистана Ислам Каримов, который накануне перенес срочную операцию в связи с кровоизлиянием в мозг, находится в критическом состоянии. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства Узбекистана.
В сообщении отмечается: «Дорогие соотечественники, с большой тяжестью в сердце сообщаем вам, что в минувшие сутки в состоянии нашего Президента произошло резкое ухудшение и, по мнению врачей, оно оценивается как критическое».
О госпитализации Каримова стало известно 28 августа. Через день его дочь подтвердила, что у Каримова инсульт. После этого официальных сообщений о состоянии президента Узбекистана не было, что вызвало слухи о кончине Каримова, которую скрывают, пока не определились с его преемником.
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