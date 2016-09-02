Врачи подтвердили критическое состояние Ислама Каримова

Президент Узбекистана Ислам Каримов, который накануне перенес срочную операцию в связи с кровоизлиянием в мозг, находится в критическом состоянии. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства Узбекистана.

В сообщении отмечается: «Дорогие соотечественники, с большой тяжестью в сердце сообщаем вам, что в минувшие сутки в состоянии нашего Президента произошло резкое ухудшение и, по мнению врачей, оно оценивается как критическое».

О госпитализации Каримова стало известно 28 августа. Через день его дочь подтвердила, что у Каримова инсульт. После этого официальных сообщений о состоянии президента Узбекистана не было, что вызвало слухи о кончине Каримова, которую скрывают, пока не определились с его преемником.