Умер Ислам Каримов

Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение правительства и парламента Узбекистана.

Согласно сообщению, 78-летний глава государства умер 2 сентября.

Сообщения о смерти Каримова уже появлялись 2 сентября, однако в правительстве заявили, что не распространяли такую информацию. Позднее в информагентстве «Интерфакс» извинились за преждевременный некролог и объяснили его техническим сбоем.

Однако еще до официального подтверждения кончины Каримова официальные соболезнования принесли премьер-министр Турции и президент Грузии. Также появились слухи, что в Узбекистан собираются официальные делегации Киргизии и Таджикистана. Аналогичный слух об экстренной поездке в Узбекистан ранее опровергла пресс-служба президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Напомним, 28 августа стало известно о госпитализации Каримова. Его дочь Лола сообщила, что отец перенес инсульт, была проведена срочная операция.

После этого в СМИ появлялись слухи о смерти Каримова, однако первое официальное сообщение было сделано правительством Узбекистана лишь утром 2 сентября, власти страны признали, что Ислам Каримов находится в критическом состоянии.