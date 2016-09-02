Песков отказался говорить о смерти Каримова до официального сообщения

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал появившееся в новостной ленте информагентства Reuters сообщение о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. По его словам, ориентироваться на информацию из СМИ в Кремле «не считают возможным».

Песков предложил дождаться поступления официальной информации из Узбекистана, которую можно будет считать первоисточником. Пока, напомним, правительство республики подтвердило только, что ее глава перенес инсульт и находится в критическом состоянии.

Отметим, что сообщения о смерти Каримова публиковались в СМИ и до сегодняшнего дня, но именно сегодня впервые такую новость дало международное информационное агентство — со ссылкой на собственные источники.

О госпитализации Ислама Каримова стало известно в минувшее воскресенье, 28 августа, причем его младшая дочь написала в Instagram об инсульте. Правительство Узбекистана официально подтвердило эту информацию, а сегодня сообщило, что президент в критическом состоянии.