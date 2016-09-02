Лавров обвинил Запад в двойных стандартах по вопросу госпереворотов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию Совета по внешней и оборонной политике рассказал о заинтересованности Запада в украинском перевороте. Текст интервью приводится на сайте МИД.

Лавров детально рассматривает вопросы, касающиеся внешней политики России, а также причины реакций стран Запада на государственные перевороты в Украине и Турции.

«Двойные стандарты налицо. Никому из наших западных партнеров не пришло в голову сказать про Украину то, что сейчас говорится по поводу попытки переворота в Турции – что перевороты неприемлемы. А ведь в отношении Турции не было никаких обязательств наподобие тех, которые подписали Франция, Германия и Польша 20 февраля 2014 г., заручившись поддержать договоренность между В.Ф. Януковичем и оппозицией. Наутро все это рухнуло, они "умыли руки", сказав, что "так получилось, извините". Когда мы пытались их пристыдить, сказав, что заключенная сделка была ими гарантирована, они "ушли в тень", "спрятались в кусты", смутились. Американцы просили нас поддержать эту договоренность, а когда мы это сделали, и соглашение уже наутро было "растоптано", тоже стыдливо промолчали», - подчеркивает министр.

Лавров отметил: «То, что так произошло, однозначно показывает, что Запад был заинтересован в этом перевороте. Они говорят, что не готовили его, что народ просто восстал, но мы-то знаем, что это не совсем так».

Сергей Лавров также добавляет, что страны НАТО выносят разные вердикты относительно режима в России. Делается это, в частности, для сохранения Североатлантического альянса.

«В Афганистане была предпринята попытка отстоять смысл существования этой структуры, которая, к сожалению, привела к тому, что ситуация в стране в разы ухудшилась после того, как там "поработало" НАТО», - говорит министр иностранных дел.

По его мнению, именно с целью укрепления влияния США на страны Европы придумали угрозу со стороны России, воспользовавшись переворотом на Украине. Переворот «был немедленно активнейшим образом поддержан Западом, несмотря на все их принципы».