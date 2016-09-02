Министр обороны Польши заявил о доказательствах вины России в смоленской катастрофе

В распоряжении комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы якобы оказались неизвестные записи переговоров экипажа самолета и признания членов комиссии, которая изучала дело ранее. На основании этих данных министр обороны Польши Антоний Мацеревич обвиняет Россию в крушении самолета с президентом Польши Лехом Качиньским. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на интервью министра.

«То, что действия российских навигаторов и московского руководства имели целью привести к катастрофе польского самолета с президентом Лехом Качиньским и всей делегацией на борту, не оставляет никаких сомнений. Это уже очевидно», — заявил министр обороны Польши.

«Теперь мы располагаем фактическими доказательствами, в том числе теми, что скрывала комиссия Миллера. У нас есть шокирующие признания членов этой комиссии. А также новые записи экипажа Туполева, которые до этого были неизвестны. Но они — не с борта польского самолета. Каждый будет иметь возможность их прослушать», — сообщает Мацеревич в своем интервью.

Министр добавил, что новые данные будут обнародованы в ближайшее время.

Мацеревич и раньше резко высказывался о результатах расследования, заявляя, что отчет об апрельской авиакатастрофе 2010 года под Смоленском был сфальсифицирован.