Путин отправил Медведева на похороны президента Узбекистана

На похоронах президента Узбекистана Ислама Каримова, которые состоятся 3 сентября, скорее всего, не будет присутствовать российский лидер Владимир Путин, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на двух федеральных чиновников. Оба источника предположили, что вместо президента на траурные мероприятия, скорее всего, полетит глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Эту информацию уже подтвердила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова. По ее словам, соответствующее поручение глава правительства получил от президента РФ, передает «Интерфакс».

Кроме Медведева, сообщила Тимакова, Россию на траурных мероприятиях в Узбекистане будет представлять вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Напомним, официальное подтверждение факта смерти Каримова поступило сегодня вечером — причем датой смерти было названо 2 сентября, хотя СМИ сообщали о кончине президента Узбекистана с 28 августа, утверждая, что 79-летний политик не перенес инсульта.

До недавнего времени узбекское правительство заявляло, что президент республики находится в критическом состоянии.

В связи с кончиной Каримова в Узбекистане объявлен трехдневный траур. Ранее сегодня стало известно, что государственные телеканалы уже переверстали сетку вещания, заменив программы и фильмы развлекательного характера документальными фильмами и передачами о культуре.

Свои соболезнования по случаю смерти Каримова ранее выразили премьер-министр Турции и президент Грузии. Российский лидер Владимир Путин отправил в Узбекистан телеграмму, в которой говорится, что уход президента — «тяжелая утрата для народа Узбекистана, а также для всего Содружества Независимых государств».