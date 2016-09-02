В правительстве Узбекистана опровергли факт сообщения о смерти Каримова

Пресс-служба правительства Узбекистана опровергла информацию о том, что ранее из кабмина поступило подтверждение факта смерти президента республики Ислама Каримова, передает РИА Новости.

Представитель кабинета министров Узбекистана заявил, что «к настоящему времени информация о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова не распространялась ни на каких информресурсах».

Напомним, ранее на сайте информагентства «Интерфакс» появилось сообщение о смерти главы республики со ссылкой на официальное правительственное заявление. Ранее свои соболезнования в связи с кончиной Каримова публично принес премьер-министр Турции на заседании турецкого правительства.

Однако впоследствии «Интерфакс» аннулировал данное сообщение.