Боец Джефф Монсон решил взять «дальневосточный гектар»

Боец Джефф Монсон, недавно получивший российское гражданство, выступил с видеообращением на втором Восточном экономическом форуме. Ролик показан в секции по вопросам получения бесплатных участков, так называемого «дальневосточного гектара».

Двукратный чемпион мира по рестлингу и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу призывает: «Присоединяйтесь ко мне, поедем развивать Дальний Восток. Вы со мной? Тогда поехали!».

Монсон заявил, что намерен построить современный спортивный поселок, где хочет обучать молодежь «мужским качествам и спорту». Однако получить гектар земли спортсмен сможет только после 1 февраля 2017 года, когда будет открыт прием заявок от лиц, проживающих не на Дальнем Востоке.

Напомним, что получить «дальневосточный гектар» может каждый российский гражданин, обратившийся с соответствующим заявлением. При этом пользоваться земельным участком можно на праве аренды сроком 5 лет с последующим продлением срока либо оформлением земли в собственность.