Москалькова назвала эвтаназию гуманной

На встрече со студентами юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что считает эвтаназию гуманной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне кажется, это очень гуманно, если сам человек хочет уйти из жизни и его жизнь не имеет шансов на проживание, если он страдает, и если его близкие и родственники вот в единой гармонии пришли к тому, чтобы прекратить эти страдания… Видели, я просто здесь уже не как уполномоченный, а как просто человек, Москалькова Татьяна Николаевна, поддержала идею предоставления такого права», — сказала омбудсмен.

Отметим, 18 июля верхняя палата канадского парламента приняла закон об эвтаназии. Закон распространяется на психически здоровых пациентов старше 18 лет, страдающих неизлечимыми заболеваниями в терминальной стадии, если скорая смерть не подвергается сомнению. Документ отменил уголовное преследование врачей, проводящих эвтаназию.