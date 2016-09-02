В Узбекистане объявлен трехдневный траур в связи с кончиной президента Ислама Каримова, сообщает РИА Новости. Похороны Каримова пройдут 3 сентября в Самарканде.

О кончине Ислама Каримова написала в своем инстаграме его дочь Лола.