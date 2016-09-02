02 сентября 2016, 20:17
В Узбекистане объявлен трехдневный траур
В Узбекистане объявлен трехдневный траур в связи с кончиной президента Ислама Каримова, сообщает РИА Новости. Похороны Каримова пройдут 3 сентября в Самарканде.
О кончине Ислама Каримова написала в своем инстаграме его дочь Лола.
Он ушел от нас... Подбираю слова, и сама не верю в это... Албатта, биз Оллоҳникимиз ва албатта, биз Унга қайтувчимиз. Худо раҳмат қилсин.
Фото опубликовано Lola Karimova-Tillyaeva (@lola_tillyaeva) Сен 2 2016 в 9:58 PDT
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