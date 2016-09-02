МРОТ в России в 2017 году увеличат до 8,8 тысячи рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет увеличен с 7,5 тысячи рублей до 8,8 тысячи рублей с 1 января 2017 года. Об этом ТАСС сообщила вице-премьер правительства России Ольга Голодец.

«У нас заложен уже новый МРОТ в бюджете, планируется, что с 1 января 2017 года он будет увеличен до 8,8 тысячи рублей», — сказала она.

Предыдущее повышение МРОТ на 4% с 6204 рублей до 7500 рублей Госдума одобрила 17 мая 2016 года. Решение вступило в силу 1 июля.