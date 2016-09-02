МВД назначило награду за самых опасных преступников России

МВД России объявило о вознаграждении размером 1 млн рублей за помощь в розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Большинство разыскиваемых обвиняются в убийствах, организации убийств, вымогательстве и разбое. Преступники объявлены в розыск в различных регионах страны.

Разыскиваются Волков Александр Сергеевич, Самойлов Андрей Андреевич, Чекин Юрий Васильевич, Ермолинский Семен Алексеевич, Андреев Валерий Николаевич, Шестерин Владимир Викторович, Мамонов Дмитрий Евгеньевич, Шарапов Александр Викторович, Тимошенко Олег Евгеньевич.