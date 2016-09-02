Набиуллина обошла американскую коллегу в рейтинге глав ЦБ

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина оказалась в первой восьмерке рейтинга лучших руководителей центральных банков мира, составленного редакцией журнала Global Finance, причем опередила свою коллегу из Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен.

По сравнению с прошлым годом показатели Набиуллиной существенно улучшились: сейчас ей присвоен рейтинг А, тогда как в 2015 году она получила оценку В. Также в нынешнем году рейтинг А получили главы центробанков Великобритании, Израиля, Тайваня, Филиппин, Ливана, Перу и Парагвая.

Рейтинг А- был присвоен главам ЦБ США, Мексики, Иордании и Марокко, причем Джанет Йеллен получает его уже второй год подряд.

Шеф-редактор Global Finance Джозеф Джаррапуто, комментируя рейтинг-2016, пояснил, что сейчас главы центральных банков разных стран по всему миру сталкиваются с «беспрецедентными сложностями» из-за «политических волнений и низких цен на энергоносители», а также слабого уровня занятости населения.

В одних странах, пояснил Джаррапуто, эти факторы сказываются сильнее, в других слабее, но при этом «некоторые показали выдающуюся гибкость в проведении выбранной политики».

Журнал Global Finance составляет подобные рейтинги ежегодно с 1994 года, включая в них представителей около 75 стран и главу Европейского центробанка. Среди критериев, на которых основываются рейтинги, — способность контролировать инфляцию, соответствие целевым показателям экономического роста, поддержание стабильного курса валюты и управление процентными ставками.

Рейтинг А — наивысший, он означает превосходную работу, тогда как F — откровенную неудачу (минимальный рейтинг). В нынешнем году самый низкий рейтинг получил только один глава ЦБ — Нельсон Мерентес из Венесуэлы.