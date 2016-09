СМИ анонсировали экстренный визит Назарбаева в Узбекистан

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев намерен прервать свое участие в саммите глав стран G20 и совершить экстренный визит в Узбекистан. Он прилетит в Ташкент в субботу, 3 сентября, сообщает Reuters.

Агентство предполагает, что правительство Назарбаева готовится к официальному объявлению о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова.

Ранее правительство Узбекистана сообщило, что президент республики находится в критическом состоянии.

28 августа стало известно о госпитализации Ислама Каримова. Официальных сообщений о его состоянии до сих пор не было. СМИ сообщили о возможном преемнике Каримова — премьер-министре Узбекистана Шавкате Мирзияеве.

Kazakh president to travel to Uzbekistan on Saturday: source https://t.co/TqJv2jNCuB pic.twitter.com/I3jykVE5XT