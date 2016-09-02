Пресс-служба Назарбаева опровергла его срочный визит в Узбекистан

На странице пресс-службы казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева в Facebook появилось опровержение новости о том, что глава республики отправляется в экстренную поездку в Узбекистан. СМИ, между тем, уже успели связать этот визит с новостью об инсульте и вероятной смерти узбекского президента Ислама Каримова.

В сообщении пресс-службы Назарбаева говорится, что сейчас он совершает рабочую поездку в Китай, где принимает участие в саммите «большой двадцатки». «Изменения в рабочем графике президента в ближайшее время не планируются», — уточнили представители главы Узбекистана.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источник в правительстве Казахстана сообщили о том, что Назарбаев собирается изменить график своего пребывания на саммите G20 и в субботу, 3 сентября, вылететь в Узбекистан. Агентство Reuters, сообщившее сегодня о смерти узбекского президента Ислама Каримова, связало возможное изменение планов Назарбаева с подготовкой к официальному объявлению о кончине лидера Узбекистана.

Первым официальным лицом, фактически признавшим смерть Каримова, стал глава турецкого правительства, который — впрочем, без ссылок на какие-либо источники, — принес соболезнования по этому поводу.