Интервью Путина Bloomberg подняло цены на нефть

На фоне заявлений российского президента Владимира Путина о поддержке идеи заморозки нефтедобычи цена барреля нефти марки Brent выросла на 0,7%, до 45,76 доллара, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, в 15:10 мск североморская нефть с поставками в ноябре торговалась на лондонской бирже ICE по 46,09 за баррель.

Напомним, сегодня агентство Bloomberg опубликовало масштабное интервью с Путиным, который заявил главному редактору издания, что считает оптимальным и экономически целесообразным поиск «какого-то компромисса» в плане заморозки уровня добычи черного золота.

На саммите ОПЕК, который состоится в сентябре в Алжире, участники организации собираются вновь вернуться к обсуждению вопроса о заморозке объема нефтедобычи на определенном уровне. В частности, о готовности лоббировать эту меру заявили недавно иракские власти.