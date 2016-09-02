В Кремле пообещали защищать российских паралимпийцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжит защищать интересы российских паралимпийских спортсменов, отстраненных от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает РИА Новости.

«Ситуация чудовищная. Мы не считаем решение Международного паралимпийского комитета (МПК) справедливым», - заявил Песков.

Ранее сообщалось, что 175 российским паралимпийским спортсменам отказано в участии игр-2016 в Рио под нейтральным флагом. В целях поддержки спортсменов в России было принято решение о проведении аналогичных игр в Подмосковье.

Редакция агентства спортивных новостей «Р-Спорт» отказалась отправлять своих корреспондентов на соревнования в Рио-де-Жанейро, о чем говорится на официальном сайте «Р-Спорт».