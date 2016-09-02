Песков пообещал США взаимность в вопросе санкций

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал расширение санкций США в отношении РФ. По его словам, санкционная риторика в целом является неконструктивной, Москва продолжит придерживаться в этом вопросе принципа взаимности, передает «Интерфакс».

«Мы вообще не ведем разговор о санкциях, не ведем разговор о том, чтобы что-то смягчать», — пояснил Песков. Политику США в отношении России он назвал неперспективной и не способствующей решению каких-либо проблем.

При этом пресс-секретарь Путина пояснил, что еще предстоит детально проанализировать новые ограничительные меры с американской стороны — «что расширено, в каком объеме».

Напомним, ранее стало известно, что США в очередной раз расширили антироссийские санкции — в частности, включили в санкционный список компании «Мостротрест» и «СГМ-мост», которые задействованы в строительстве Керченского моста между материковой Россией и Крымом.

Кроме того, расширенные санкции затронули заказчика строительства этого моста — ФКУ Упрдор «Тамань» Федерального дорожного агентства и центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинскес филиалом в Севастополе, а также некоторые дочерние структуры «Газпрома», включая «Газпром медиа».

В отношении ряда министров Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик введены персональные санкции.