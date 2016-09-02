«Полит.ру» проводит опрос о школах

В России 1 сентября начался очередной учебный год. Президент России Владимир Путин в этот день посетил гимназию №2 во Владивостоке и поздравил школьников и педагогов с Днем знаний. Президент отметил, что «чрезвычайно важно и даже самое главное – найти то дело, которым ты будешь заниматься с удовольствием, потому что если человек приходит на работу с удовольствием, он, как правило, добивается хороших результатов».

В традиционном опросе «Полит.ру» предлагает читателям рассказать о своем отношении к школе (или школам), в которых проходили обучение.