Читатели «Полит.ру» рассказали о своих школах

В России 1 сентября начался очередной учебный год. Президент России Владимир Путин в этот день посетил гимназию №2 во Владивостоке и поздравил школьников и педагогов с Днем знаний.

В традиционном опросе «Полит.ру» предложил читателям рассказать о своем отношении к школе (или школам), в которых проходили обучение. Больше всего респондентов выбрали вариант «хорошо», на втором месте с незначительным отставанием вариант «по-разному».

Итоги опроса:

Хорошо – 28,6%

По-разному – 25,5%

Плохо – 16,3%

Замечательно – 13,3%

Ужасно – 10,2%

Никак – 6,1%.