02 сентября 2016, 17:09
Читатели «Полит.ру» рассказали о своих школах
В России 1 сентября начался очередной учебный год. Президент России Владимир Путин в этот день посетил гимназию №2 во Владивостоке и поздравил школьников и педагогов с Днем знаний.
В традиционном опросе «Полит.ру» предложил читателям рассказать о своем отношении к школе (или школам), в которых проходили обучение. Больше всего респондентов выбрали вариант «хорошо», на втором месте с незначительным отставанием вариант «по-разному».
Итоги опроса:
Хорошо – 28,6%
По-разному – 25,5%
Плохо – 16,3%
Замечательно – 13,3%
Ужасно – 10,2%
Никак – 6,1%.
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