Порошенко назвал новые санкции США признаком солидарности с Украиной

Президент Украины Петр Порошенко на совей странице в Facebook поблагодарил американских партнеров за новые санкции.

«Еще 37 физических лиц и компаний, причастных к российской агрессии против Украины и оккупации Крыма, – под санкциями. Искренне благодарен американским партнерам за этот важный шаг солидарности с Украиной», — написал он.

Ще 37 фізичних осіб та компаній, причетних до агресії РФ проти України та окупації Криму – під санкціями. Дякую американським партнерам! — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 сентября 2016 г.

1 сентября стало известно, что власти США ввели санкции в отношении компаний «Мостротрест» и «СГМ-мост», которые заняты в строительстве моста через Керченский пролив. В санкционный список также попали заказчик строительства Керченского моста ФКУ Упрдор «Тамань» Федерального дорожного агентства и центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинскес филиалом в Севастополе.

Кроме того, санкции введены в отношении ряда дочерних структур «Газпрома», в том числе, «Газпром медиа».

В тот же день Вашингтон внес в список санкций по Украине главу Минобороны ДНР Владимира Кононова, министра финансов ЛНР Евгения Мануйлова, министра связи ДНР Виктора Яценко, экс-министра юстиции ЛНР Александра Шубина, заместителя командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуарда Басурина, прокурора в ЛНР Заура Исмаилова.

2 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что санкционная риторика в целом неконструктивна, но Россия продолжит придерживаться в этом вопросе принципа взаимности.