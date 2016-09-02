Абэ подарил Путину шлем и получил в ответ катану

Глава правительства Японии Синдзо Абэ и российский президент Владимир Путин на встрече, которая состоялась в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке, обменялись подарками на японскую тематику, передает ТАСС со ссылкой на информагентство Kyodo.

В его сообщении говорится, что японский премьер преподнес российскому лидеру самурайский шлем, а в ответ получил длинный меч — катану, причем одну из тех 12, которые использовались в 1928 году на церемонии интронизации императора Хирохито.

Присутствовавший на встрече Абэ и Путина глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко пошутил, что премьер-министру Абэ не стоит применять подарок российского лидера на работе.

В ходе встречи Путин и Абэ достигли договоренности о поддержке российских и японских предпринимателей, которые стремятся к двустороннему сотрудничеству, а также решили, что в конце нынешнего года президент РФ вновь встретится с японским премьером — но уже на его малой родине, в префектуре Ямагути.

Накануне переговоров с Абэ Владимир Путин над обширное интервью агентству Bloomberg, в котором заявил, что Россия не собирается продавать Японии Курильские острова, поскольку в принципе «не торгует территорией».