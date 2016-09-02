Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
2 сентября 2016, пятница, 11:54
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
02 сентября 2016, 11:31
астероиды планетология

На Церере подтверждено наличие криовулканов

Ruesch et al. 2016

Благодаря информации, которую добыл автоматический межпланетный зонд Dawn, ученые подтвердили наличие криовулканов на малой планете Церера, находящейся в поясе астероидов.

Криовулканы извергают не раскаленную лаву, а жидкость или пар. Основными компонентами так называемой криолавы служат жидкие метан и аммиак, вода, в качестве примесей встречаются и другие вещества. Криовулканы есть на Энцеладе и Титане (спутниках Сатурна), Тритоне (спутнике Нептуна), Европе и Ганимеде (спутниках Юпитера), весьма вероятно их наличие на Плутоне.

В 2014 году астроном Майкл Купперс, анализируя данные космического телескопа Herschel, обнаружил на спектрограммах атмосферы Цереры следы присутствия водяного пара. Сопоставив его распределение по долготе Цереры со скоростью ее вращения, Купперс пришел к выводу, что на поверхности малой планеты есть как минимум два источника пара, то есть криовулкана. Результаты исследования Купперс и его коллеги опубликовали в журнале Nature.

Теперь, после того, как космический аппарат Dawn провел наблюдения Цереры с близкого расстояния, предположение Купперса подтвердилось, по крайней мере, частично. По мнению ученых, криовулканом оказалась гора Ахуна высотой около четырех километров. Отсутствие кратеров в ее окрестностях указывает, что извержения Ахуны случались в недавнюю геологическую эпоху, не более 200 млн. лет назад. Также ученые обратили внимание на ударный бассейн Керван диаметров около 280 километров, расположенный на другой стороне Цереры. Возможно, столкновение с космическим телом, породившее Керван, вызвало и извержения Ахуны.

Обнаружение свидетельств криовулканизма на Церере стало темой одной из шести статей, опубликованных журналом Science по итогам деятельности космического аппарата Dawn.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы Сингапур смертность СМИ Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.