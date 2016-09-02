На Церере подтверждено наличие криовулканов

Благодаря информации, которую добыл автоматический межпланетный зонд Dawn, ученые подтвердили наличие криовулканов на малой планете Церера, находящейся в поясе астероидов.

Криовулканы извергают не раскаленную лаву, а жидкость или пар. Основными компонентами так называемой криолавы служат жидкие метан и аммиак, вода, в качестве примесей встречаются и другие вещества. Криовулканы есть на Энцеладе и Титане (спутниках Сатурна), Тритоне (спутнике Нептуна), Европе и Ганимеде (спутниках Юпитера), весьма вероятно их наличие на Плутоне.

В 2014 году астроном Майкл Купперс, анализируя данные космического телескопа Herschel, обнаружил на спектрограммах атмосферы Цереры следы присутствия водяного пара. Сопоставив его распределение по долготе Цереры со скоростью ее вращения, Купперс пришел к выводу, что на поверхности малой планеты есть как минимум два источника пара, то есть криовулкана. Результаты исследования Купперс и его коллеги опубликовали в журнале Nature.

Теперь, после того, как космический аппарат Dawn провел наблюдения Цереры с близкого расстояния, предположение Купперса подтвердилось, по крайней мере, частично. По мнению ученых, криовулканом оказалась гора Ахуна высотой около четырех километров. Отсутствие кратеров в ее окрестностях указывает, что извержения Ахуны случались в недавнюю геологическую эпоху, не более 200 млн. лет назад. Также ученые обратили внимание на ударный бассейн Керван диаметров около 280 километров, расположенный на другой стороне Цереры. Возможно, столкновение с космическим телом, породившее Керван, вызвало и извержения Ахуны.

Обнаружение свидетельств криовулканизма на Церере стало темой одной из шести статей, опубликованных журналом Science по итогам деятельности космического аппарата Dawn.