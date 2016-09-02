Волки оказались азартнее собак

Ученые из Центра исследования волков (Wolfsforschungszentrum) в австрийском Эрнстбрунне провели эксперимент с целью сравнить склонность к азартной игре у волков и собак. Как оказалось, волки чаще предпочитают рискнуть потерять гарантированный минимум с целью получить большее.

В эксперименте участвовали семь волков и семь собак. Животных натренировали выбирать между двумя перевернутыми чашками на столе, прикасаясь к ним лапой или мордой. Волков и собак приучили, что под первой чашкой всегда находится гранулированная пища, а под второй – в половине случаев более вкусный для них кусочек мяса, а в половине – камень. Как оказалось, волки в 80 % случаев выбирали вторую чашку, собаки делали это лишь в 58 % случаев. Итоги эксперимента опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Ученые предполагают, что характер собак стал более осторожным, когда в ходе одомашнивания они перешли от охоты на питание остатками пищи человека. Результаты эксперимента согласуются с результатами предыдущих исследований, в которых было показано, что виды с неопределенными источниками пищи, например, шимпанзе, которые как питаются сезонными фруктами, так и охотятся на мелких обезьян, более склонны к риску.

Люди же, подобно собакам, в среднем мало склонны к азартным играм. Исследование 2013 года показало, что мы предпочитаем получить гарантированно сто долларов, чем с 50 % шансов выиграть двести.