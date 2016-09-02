Останки мамонта были найдены в Австрии при строительстве шоссе

Два бивня и несколько позвонков были извлечены из земли группой палеонтологов венского Музея естественной истории. Находка была сделана в Вайнфиртеле, в 48 километрах к северу от Вены, во время геологической разведки местности, где планировалось строительство шоссе. В ходе работы геологи заметили торчащий из осадочных слоев кусочек бивня.

Останки мамонта находились на глубине около двух с половиной метров. По осадочным отложениям ученые установили, что мамонт жил примерно миллион лет назад и погиб, утонув в реке. После извлечения из земли останки были стабилизированы при помощи гипсовых бинтов и перевезены для исследования в музей. В руки ученых попали два бивня длиной 2,6 метра и несколько позвонков. Все кости принадлежат одному животному.

По мнению палеонтологов, кости принадлежат не шерстистому мамонту (Mammuthus primigenius), а более раннему представителю этого рода – степному мамонту (Mammuthus trogontherii). Степные мамонты жили в верхнем и среднем плейстоцене. Находки их скелетов охватывают зону от Англии на западе до Ханты-Мансийского автономного округа и Казахстана на востоке. Постепенно этот вид был вытеснен появившимся примерно 250 тысяч лет назад степным мамонтом.