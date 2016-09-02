Путин раскритиковал Клинтон и Трампа за плохой пример борьбы

Российский лидер Владимир Путин отметил, что оба кандидата в президенты США — и представляющий Республиканскую партию Дональд Трамп, и делегированная демократами Хиллари Клинтон — подают не лучший пример накануне выборов. Такое заявление глава РФ сделал в интервью агентству Bloomberg.

При этом президент России заверил, что Москва будет работать с любым политиком, которому американский народ выкажет соответствующее доверие. «Если, конечно, он сам будет хотеть сотрудничать с Россией», — добавил Путин.

Поясняя свои слова о «не лучшем примере», подаваемом Трампом и Клинтон, он отметил, что первый сделал ставку на «традиционный республиканский электорат, на среднего человека со средним достатком, на рабочий класс, на определенную группу предпринимателей, на людей, которые придерживаются традиционных ценностей», а вторая — на другую часть электората, поэтому оба кандидата друг на друга нападают. «И в некоторых случаях я бы не хотел, чтобы мы брали с них пример, как они это делают», — сказал Владимир Путин.

Впрочем, такова в целом политическая культура в США, и ее нужно принять как есть, резюмировал российский лидер.