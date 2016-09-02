Путин отверг причастность России к хакерским атакам на серверы Демпартии США

Президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg заявил, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам на серверы Демократической партии США. Текст беседы приводится на сайте Кремля.



Путин заверил, что ничего не знает об атаках, и предположил, что в настоящее время достаточно много хакеров, которые филигранно выполняют свою задачу, камуфлируя «следы» своей работы под коллег из других стран.



Президент отметил, что даже не предполагал, что открывшиеся после взлома данные предвыборного штаба Демократической партии могут быть интересны общественности: «Разве это важно? Важно, что является содержанием того, что было предъявлено общественности. Вокруг этого должна вестись дискуссия на самом деле. Не нужно уводить внимание общественности от сути проблемы, подменяя какими‑то второстепенными вопросами, связанными с поиском того, кто это сделал».

Путин подчеркнул, что на государственном уровне Россия никогда не занимается хакерскими атаками.

Резюмируя, президент отметил: для того, чтобы уловить интерес общества, «нужно чувствовать нерв и особенности внутриполитической жизни Соединенных Штатов. Не уверен, что даже наши специалисты в МИДе чувствуют это должным образом».