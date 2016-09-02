Путин выразил соболезнования в связи со смертью Каримова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщает пресс-служба Кремля.

Телеграмма с соболезнованиями адресована председателю верхней палаты парламента Узбекистана Нигматилле Юлдашеву – он в соответствии с конституцией республики стал временно исполняющим обязанности главы государства.

В телеграмме отмечается: «Его уход из жизни – тяжелая утрата для народа Узбекистана, а также для всего Содружества Независимых Государств и для стран – партнеров по Шанхайской Организации Сотрудничества. Ислам Абдуганиевич был авторитетнейшим государственным деятелем, настоящим лидером своей страны. С его именем связаны важнейшие вехи в истории современного узбекского государства».

Владимир Путин отметил, что Ислам Каримов «проводил миролюбивую внешнюю политику, способствовавшую укреплению безопасности и стабильности в Центральной Азии, развитию многостороннего сотрудничества в регионе» и внес неоценимый вклад «в становление отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами».

В заключение российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, правительству и всему народу Узбекистана.