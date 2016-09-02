Путин отказался продавать Курильские острова Японии

Президент России Владимир Путин дал интервью агентству Bloomberg накануне открытия второго Восточного экономического форума. Текст интервью приводит пресс-служба Кремля.

Один из значимых вопросов касался территории Курильских островов. Глава государства заявил: «Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией (по итогам Второй мировой войны, одним из которых являлось включение Курил в состав СССР - прим. "Полит.ру") является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы. У нас еще в 1956 году был подписан договор, и, на удивление, он был ратифицирован и Верховным Советом СССР, и японским парламентом. Но затем японская сторона отказалась его выполнять, а затем и Советский Союз как бы свел тоже на нет все договоренности в рамках этого договора».

Путин подчеркнул, что относительно Курильских островов «речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя внакладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей».

Ранее сообщалось, что Япония готова разрешить остаться россиянам на Курильских островах в случае передачи территории Японии. В обмен на сделку предлагалась серьезная экономическая поддержка Российской Федерации. Однако в правительстве Японии опровергли эту информацию.