Путин пообещал осторожный подход к пенсиям

Президент РФ Владимир Путин в своем интервью агентству Bloomberg прокомментировал решение правительства России о предоставлении разовых выплат пенсионерам взамен дополнительной индексации второго полугодия 2016 года. Полный текст интервью приведен на сайте Кремля.

Российский лидер напомнил, что недавно правительство объявило о замене доиндексации пенсий за второе полугодие единовременной выплатой в размере 5 тысяч рублей на каждого пенсионера, включая работающих. Эта сумма будет выдана в начале 2017 года и, по словам Путина «в общем-то сопоставима с компенсацией».

Президент РФ заверил, что российские власти действуют «очень прагматично и очень осторожно» — в частности, сокращают расходы по неприоритетным позициям. «Мы... не собираемся бездумно раскидывать наши резервы и бездумно жечь их в угоду каким-то политическим амбициям», — пообещал Путин.

Главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт затронул тему дефицита бюджета РФ и поинтересовался, как Россия будет выходить из сложившейся ситуации — например, прибегнет ли к займам на внешнем рынке. «Необходимо повышать выплаты пенсионерам, в какой-то момент придется занимать деньги», — пояснил он свой вопрос.

Путин ответил, что в 2016 году дефицит бюджета будет несколько выше аналогичных показателей прошлого года и составит около 3%, что абсолютно приемлемо. Что касается внешнего финансирования, то к нему прибегать не придется, выразил надежду российский лидер.

«У нас макроэкономические показатели стабильны. И это дает мне основания полагать, надеяться на то, что мы спокойно, уверенно будем проходить этот непростой период в нашей экономике, которая, безусловно, уже адаптировалась к современным условиям», — резюмировал Путин.