Путин прокомментировал невмешательство после вторжения Турции в Сирию

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главным редактором агентства Bloomberg рассказал об отношении РФ к действиям Турции в Сирии. Полный текст интервью приведен на официальном сайте Кремля.

«Когда недавно турецкие танки вошли на территорию Сирии, вы не протестовали особенно. Почему?» – интересуется Джон Миклетвейт, а также просит дать оценку российско-турецких отношений на данном этапе.

Путин отметил, что «у нас есть взаимное стремление прийти к договоренности по проблемам региона, в том числе и по сирийской проблеме. <…> Мы находимся в контакте с нашими турецкими партнерами. Все, что противоречит международному праву, мы считаем недопустимым».

Президент также подчеркнул, что важно не суетиться, а проявлять политическую мудрость, «постепенно вести дело к структурным изменениям, в данном случае – в политической системе общества», а не нарушать нормы международного права, пытаясь насильно изменить власть где бы то ни было.

Напомним, 24 августа 2016 года турецкие танки вошли в Сирию под предлогом устранения угрозы нападения на турецкую территории из приграничных районов Сирии.