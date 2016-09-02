Минобороны ответило на насмешку Пентагона об убийстве спикера ИГ

Генерал-майор Игорь Конашенков в своем интервью «Интерфаксу» заявил, что целью нанесения удара российскими бомбардировщиками Су-34 не был Абу Мухаммад Аль-Аднани, а остальные 40 боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), находившиеся с ним.

В Пентагоне назвали ложным заявление России об убийстве второго по значимости в группировке ИГ Абу Мухаммада аль-Аднани.

«Вот уже год, как представители США практически ежедневно заявляют, что ни в коем случае не координируют и не согласовывают с Россией военные операции в Сирии. Господа, так откуда же тогда эти данные у вас появятся? Поэтому заявление анонимных источников Пентагона, что российский удар по террористу Аднани "шутка", единственное, что теперь приходится им говорить в оправдание своего неведения», - сообщает Конашенков.

Генерал-майор также пояснил, что в отличие от США Россия не охотится за отдельными представителями террористической организации, а результативно уничтожает в Сирии всех террористов.