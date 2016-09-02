Путин не исключил возможности участия «Роснефти» в приватизации «Башнефти»

Президент России Владимир Путин не исключил возможности участия «Роснефти» в приватизации госпакета «Башнефти». Об этом глава государства заявил в интервью агентству Bloomberg.

Отвечая на вопрос журналиста Джона Миклетвейта о том, разрешит ли он «крупной государственной компании» приобрести продаваемый актив, Владимир Путин отметил, что «Роснефть», строго говоря, «не является государственной компанией». «Давайте не будем забывать, что часть принадлежит компании BP, кстати говоря, британской компании, — сказал президент. — Вы же — поданный Британии, правда? То есть Вы, по сути дела, в известной степени тоже являетесь…»

Глава государства также напомнил, что 19,75% «Роснефти» принадлежит иностранному инвестору.

«В конечном‑то итоге для бюджета важно, кто даст больше денег при торгах, которые должны быть организованы в ходе приватизационного процесса, — резюмировал Владимир Путин. — И в этом смысле мы не можем дискриминировать участников рынка, ни одного из них, но пока это не актуально, поскольку правительство приняло решение приватизацию «Башнефти» отложить».