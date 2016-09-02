Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
2 сентября 2016, пятница, 17:55
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

С 2017 года владельцев незарегистрированной недвижимости будут ее лишать
Виктор Рейн: В области есть потенциал для развития малоэтажного строительства
Инвестиции в экономику Тюменской области выросли до 129 миллиардов рублей
Фестиваль «Этнолайф»: мастер-классы, музыка и еда разных народов
Водителя с марихуаной в машине выдало поведение
В Новосибирской области завершен основной этап Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Сплошной фальсификат: масло из тюменских магазинов не прошло проверку
Угнанный в июне в Советском районе автомобиль найден
Скоро в школу: где и как выбирают одежду тюменские старшеклассники
«Зоосад»: абиссины – любимцы фараонов!
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
02 сентября 2016, 16:37

«Роснефть» укрепила свои позиции на международной арене, подписав ряд соглашений на ВЭФ

Китайская компания Синопек
Китайская компания Синопек

Одним из самых заметных участников первого дня работы Восточного экономического форума, открывшегося во Владивостоке, стала компания «Роснефть», которая заключила целый ряд соглашений с зарубежными партнерами и тем самым продолжила активное развитие интегрального формата своего сотрудничества с азиатскими компаниями, предполагающего совместную инвестиционную работу по всей технологической цепочке от добычи до транспортировки.

Так, глава компании Игорь Сечин и председатель правления Китайской нефтехимической корпорации (группа Sinopec) Ван Юйпу подписали юридически обязывающее соглашение о подготовке совместного предварительного технико-экономического обоснования проекта по строительству и эксплуатации газоперерабатывающего и нефтегазохимического комплекса в Восточной Сибири. «Стороны намерены создать объединенную проектную группу, которая рассмотрит различные варианты применения современных технологий в области газопереработки, а также подберет консультанта по управлению проектом из числа глобальных инжиниринговых компаний, — говорится в сообщении компании. — Кроме того, на данном этапе планируется выбрать промышленную площадку в районе административного центра Богучаны (Красноярский край) для размещения комплекса, разработать конфигурацию проекта и утвердить оптимальные технологические решения. В случае успешной реализации мероприятий, предусмотренных соглашением, «Роснефть» и Sinopec создадут совместное предприятие, которое займется проектированием (FEED), строительством и эксплуатацией комплекса».

В компании отмечают, что реализация этого проекта позволит удовлетворить растущий спрос на полиэтилен и полипропилен в России и в Китае. Предполагается, что годовая мощность первой очереди комплекса составит  5 млрд куб. м сырого природного газа с выпуском до 3 млн т высокотехнологичных полимеров и нефтехимической продукции для реализации преимущественно на российском и китайском рынках. Ресурсной базой проекта являются нефтегазовые месторождения «Роснефти» Юрубченского кластера в Восточной Сибири.

«Соглашение с Sinopec — яркий пример интегрального подхода компании, — заявил Игорь Сечин. — Мы работаем с китайскими партнерами по всей производственной цепочке: привлекаем их к освоению и финансированию наиболее перспективных гринфилдов в Восточной Сибири, создаем на территории РФ совместные высокотехнологичные предприятия по переработке сырья и договариваемся об условиях монетизации продукции газопереработки и нефтегазохимии».

Без внимания крупнейшей российской компании не осталась и одна из наиболее динамично развивающихся экономик Азиатско-Тихоокеанского региона — Таиланд. В рамках Восточного экономического форума «Роснефть» и крупнейшая энергетическая компания королевства PTT Public Company Limited подписали соглашение о сотрудничестве, которое «закладывает основу для развития многостороннего сотрудничества между компаниями в области разведки и добычи углеводородов, трейдинга нефтью и нефтепродуктами, нефтепереработки и нефтехимии, организации поставок СПГ». В этом документе стороны, в частности, закрепляют намерение заключить в ближайшей перспективе долгосрочный контракт на поставку нефти и другого сырья в адрес PTT.

Благодаря заключенному соглашению «Роснефть» выходит на один из наиболее привлекательных рынков энергоносителей Азиатско-Тихоокеанского региона, который демонстрирует стабильный рост, что позволяет прогнозировать дальнейшее увеличение спроса на энергоресурсы. А недавние изменения фискального режима в стране увеличат экономическую эффективность от поставок энергоносителей на рынок Таиланда, отмечают в компании. «Достигнутые договоренности – подтверждение нашей приверженности стратегии по эффективному расширению географии деятельности в точках роста мировой экономики», — прокомментировал глава «Роснефти» подписанное соглашение.

С еще одним своим давним партнером — британской корпорацией BP, а также компанией Schlumberger «Роснефть» заключила соглашения о совместном проведении исследований и разработки технологий в области сейсморазведки, которые, по словам Игоря Сечина, «открывают новую страницу в развитии технологий разведки и добычи». Речь идет об участии «Роснефти» в качестве полноправного партнера в реализуемом ВР и WesternGeco (сейсмическое подразделение Schlumberger) проекте по разработке новой технологии беспроводного получения сейсмических данных на суше. «Эта технология станет прорывом в сфере проектирования и проведения двухмерной и трехмерной сейсморазведки и позволит улучшить качество и достоверность построения геологических моделей, повысит эффективность геологоразведки и разработки месторождений, — отмечается в сообщении. — Также ожидается сокращение сроков проведения полевых работ и снижение стоимости сейсмических данных по сравнению с традиционными методами. Использование разрабатываемой системы, позволит повысить экологическую и промышленную безопасность реализации исследований в труднодоступных регионах и сложных климатических условиях».

Ранее, напомним, «Роснефть» и BP подписали на Петербургском международном экономическом форуме юридически обязывающие документы о создании нового совместного предприятия «Ермак Нефтегаз», которое будет вести геологоразведочные работы в Западной Сибири и бассейне Енисей-Хатанга в Российской Федерации.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Бинали Йылдырым
Премьер Турции признал Каримова умершим
Владимир Путин и Синдзо Абэ
Лавров подтвердил обсуждение мирного договора Путиным и Абэ
Логотип «СтопХам»
ВС РФ отменил решение о ликвидации движения «СтопХам»
Выплата пенсии
Путин пообещал осторожный подход к пенсиям
Восточный экономический форум
Первый день ВЭФ принес России инвестиции на 1 трлн рублей
Архив новостей

Самое читаемое

Машина на обочине
Пойди Доучи Дома
Встреча Путина со студентами Итонского колледжа в Кремле
Песков подтвердил «тайную встречу» Путина со студентами Итона
Предприниматель Илон Маск
Владелец SpaceX рассказал подробности взрыва Falcon 9
Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ
Киевский суд выдал ордер на арест Сергея Шойгу
Экономика России
Экономика России объявлена самой «несправедливой» в мире
17:47 Эксперт Георгий Чижов: Украина со временем могла бы стать федеративным государством
17:36 Узбекистан подтвердил смерть Ислама Каримова
17:34 Москалькова назвала эвтаназию гуманной
17:21 В Москве упал башенный кран
17:16 «Зениту» предложили 500 млн рублей за переименование в «Зенит-Бургер Кинг»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Валентин Гафт
Валентин Гафт
2 сентября 1935 года родился Валентин Гафт, актер театра и кино.
17:09 Читатели «Полит.ру» рассказали о своих школах
17:02 Министр обороны Польши заявил о доказательствах вины России в смоленской катастрофе
16:41 В ДТП на Кутузовском проспекте погиб водитель Управделами президента
16:37 «Роснефть» укрепила свои позиции на международной арене, подписав ряд соглашений на ВЭФ
16:35 Интервью Путина Bloomberg подняло цены на нефть
16:19 Останки мамонта были найдены в Австрии при строительстве шоссе
16:16 Лавров подтвердил обсуждение мирного договора Путиным и Абэ
16:14 Гостелевидение Узбекистана сменило сетку на «траурную»
15:49 Лидер «СтопХама» назвал возможную причину «предвзятости» Минюста
15:33 Путин прокомментировал невмешательство после вторжения Турции в Сирию
15:31 Правительство РФ отвергло повышение налогов для нефтяников
15:17 Пресс-служба Назарбаева опровергла его срочный визит в Узбекистан
14:51 Росавтодор назвал сроки появления в РФ первой беспилотной автотрассы
14:27 Суд арестовал подозреваемого в избиении рентгенолога в Орехово-Зуево
14:20 Волки оказались азартнее собак
14:15 В Германии нашли коллекцию образцов мозга жертв нацистов
14:01 Премьер Турции признал Каримова умершим
13:56 МВД назначило награду за самых опасных преступников России
13:48 Путин пообещал осторожный подход к пенсиям
13:36 Путин раскритиковал Клинтон и Трампа за плохой пример борьбы
13:24 МВД сообщило о задержании 49 участников этнической группировки в Подмосковье
13:21 Голодец анонсировала закон об отмене или заморозке накопительной пенсии
12:56 Песков отказался говорить о смерти Каримова до официального сообщения
12:45 Путин пообещал привезти Си Цзиньпину мороженое
12:38 «Ростех» попросил потратить пенсии на реализацию «пакета Яровой»
12:31 Боец Джефф Монсон решил взять «дальневосточный гектар»
12:22 МРОТ в России в 2017 году увеличат до 8,8 тысячи рублей
12:12 Обломки А321 «Когалымавиа» начали исследовать по российской методике
11:59 Глава WADA рассказал о непрекращающихся атаках российских хакеров
11:43 Путин отверг причастность России к хакерским атакам на серверы Демпартии США
11:38 Шотландия анонсировала новый референдум о выходе из Великобритании
11:31 На Церере подтверждено наличие криовулканов
11:25 Западные СМИ объявили о смерти Каримова
11:21 Служба безопасности Чехии обвинила РФ в насаждении лозунга «Все лгут»
11:20 Samsung приостановил продажи флагманского смартфона Galaxy Note 7
11:02 ВС РФ отменил решение о ликвидации движения «СтопХам»
10:57 В Кремле пообещали защищать российских паралимпийцев
10:47 Порошенко назвал новые санкции США признаком солидарности с Украиной
10:45 Джеки Чан получит «Оскар» за выдающиеся заслуги
10:38 Путин не исключил возможности участия «Роснефти» в приватизации «Башнефти»
10:33 СМИ анонсировали экстренный визит Назарбаева в Узбекистан
10:30 Daily Mail извинилась перед Меланией Трамп за слухи о ее работе в эскорте
10:29 Лавров обвинил Запад в двойных стандартах по вопросу госпереворотов
10:13 ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка
10:10 Госдолг США перевалил за рекордную отметку в 19,5 трлн долларов
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.