«Роснефть» укрепила свои позиции на международной арене, подписав ряд соглашений на ВЭФ
Одним из самых заметных участников первого дня работы Восточного экономического форума, открывшегося во Владивостоке, стала компания «Роснефть», которая заключила целый ряд соглашений с зарубежными партнерами и тем самым продолжила активное развитие интегрального формата своего сотрудничества с азиатскими компаниями, предполагающего совместную инвестиционную работу по всей технологической цепочке от добычи до транспортировки.
Так, глава компании Игорь Сечин и председатель правления Китайской нефтехимической корпорации (группа Sinopec) Ван Юйпу подписали юридически обязывающее соглашение о подготовке совместного предварительного технико-экономического обоснования проекта по строительству и эксплуатации газоперерабатывающего и нефтегазохимического комплекса в Восточной Сибири. «Стороны намерены создать объединенную проектную группу, которая рассмотрит различные варианты применения современных технологий в области газопереработки, а также подберет консультанта по управлению проектом из числа глобальных инжиниринговых компаний, — говорится в сообщении компании. — Кроме того, на данном этапе планируется выбрать промышленную площадку в районе административного центра Богучаны (Красноярский край) для размещения комплекса, разработать конфигурацию проекта и утвердить оптимальные технологические решения. В случае успешной реализации мероприятий, предусмотренных соглашением, «Роснефть» и Sinopec создадут совместное предприятие, которое займется проектированием (FEED), строительством и эксплуатацией комплекса».
В компании отмечают, что реализация этого проекта позволит удовлетворить растущий спрос на полиэтилен и полипропилен в России и в Китае. Предполагается, что годовая мощность первой очереди комплекса составит 5 млрд куб. м сырого природного газа с выпуском до 3 млн т высокотехнологичных полимеров и нефтехимической продукции для реализации преимущественно на российском и китайском рынках. Ресурсной базой проекта являются нефтегазовые месторождения «Роснефти» Юрубченского кластера в Восточной Сибири.
«Соглашение с Sinopec — яркий пример интегрального подхода компании, — заявил Игорь Сечин. — Мы работаем с китайскими партнерами по всей производственной цепочке: привлекаем их к освоению и финансированию наиболее перспективных гринфилдов в Восточной Сибири, создаем на территории РФ совместные высокотехнологичные предприятия по переработке сырья и договариваемся об условиях монетизации продукции газопереработки и нефтегазохимии».
Без внимания крупнейшей российской компании не осталась и одна из наиболее динамично развивающихся экономик Азиатско-Тихоокеанского региона — Таиланд. В рамках Восточного экономического форума «Роснефть» и крупнейшая энергетическая компания королевства PTT Public Company Limited подписали соглашение о сотрудничестве, которое «закладывает основу для развития многостороннего сотрудничества между компаниями в области разведки и добычи углеводородов, трейдинга нефтью и нефтепродуктами, нефтепереработки и нефтехимии, организации поставок СПГ». В этом документе стороны, в частности, закрепляют намерение заключить в ближайшей перспективе долгосрочный контракт на поставку нефти и другого сырья в адрес PTT.
Благодаря заключенному соглашению «Роснефть» выходит на один из наиболее привлекательных рынков энергоносителей Азиатско-Тихоокеанского региона, который демонстрирует стабильный рост, что позволяет прогнозировать дальнейшее увеличение спроса на энергоресурсы. А недавние изменения фискального режима в стране увеличат экономическую эффективность от поставок энергоносителей на рынок Таиланда, отмечают в компании. «Достигнутые договоренности – подтверждение нашей приверженности стратегии по эффективному расширению географии деятельности в точках роста мировой экономики», — прокомментировал глава «Роснефти» подписанное соглашение.
С еще одним своим давним партнером — британской корпорацией BP, а также компанией Schlumberger «Роснефть» заключила соглашения о совместном проведении исследований и разработки технологий в области сейсморазведки, которые, по словам Игоря Сечина, «открывают новую страницу в развитии технологий разведки и добычи». Речь идет об участии «Роснефти» в качестве полноправного партнера в реализуемом ВР и WesternGeco (сейсмическое подразделение Schlumberger) проекте по разработке новой технологии беспроводного получения сейсмических данных на суше. «Эта технология станет прорывом в сфере проектирования и проведения двухмерной и трехмерной сейсморазведки и позволит улучшить качество и достоверность построения геологических моделей, повысит эффективность геологоразведки и разработки месторождений, — отмечается в сообщении. — Также ожидается сокращение сроков проведения полевых работ и снижение стоимости сейсмических данных по сравнению с традиционными методами. Использование разрабатываемой системы, позволит повысить экологическую и промышленную безопасность реализации исследований в труднодоступных регионах и сложных климатических условиях».
Ранее, напомним, «Роснефть» и BP подписали на Петербургском международном экономическом форуме юридически обязывающие документы о создании нового совместного предприятия «Ермак Нефтегаз», которое будет вести геологоразведочные работы в Западной Сибири и бассейне Енисей-Хатанга в Российской Федерации.