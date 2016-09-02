«Ростех» попросил потратить пенсии на реализацию «пакета Яровой»

Государственная корпорация «Ростех» выступила с предложением создать единого оператора хранения данных (предусмотренного так называемым «пакетом Яровой») за счет инвестиций «с использованием рыночных инструментов», пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо врио гендиректора Ростеха Владимира Артякова российскому министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Под рыночными инструментами в «Ростехе», как следует из письма, понимают вложение средств российского Пенсионного фонда — в данном случае «надежное и выгодное», поскольку операторы хранения будут работать с «крупными платежеспособными компаниями» (речь идет об интернет-провайдерах и поставщиках услуг сотовой связи).

Минпромторг накануне объявил о намерении создать единого оператора хранения данных на базе Национального центра информатизации (является структурой «Ростеха»), что, по мнению представителей ведомства, позволит операторам связи вместо разовых масштабных инвестиций в свою инфраструктуру вносить операционные платежи.

Сегодня, 2 сентября, глава Минпромторга добавил, что государственного финансирования создания единого оператора хранения данных не предполагается.

Хранение больших объемов данных предусмотрено пакетом законов антитеррористической направленности, разработанных депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым (так называемый «пакет Яровой»).

Согласно этим законам, с 1 июля 2018 года операторы связи будут обязаны три года хранить все данные о фактах совершения звонков и передачи сообщений своими абонентами. Содержание звонков и сообщений полагается хранить полдгода. Интернет-провайдерам предписано хранить указанные данные в течение года.