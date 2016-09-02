Шотландия анонсировала новый референдум о выходе из Великобритании
Первый министр Шотландии Никола Старджен сообщила о начале «самой обширной политической дискуссии» о будущем страны. Она включает в себя и обсуждение пребывания в составе Великобритании, пишет Reuters.
Она заявила, что после «сейсмического» решения о выходе Великобритании из Евросоюза шотландцам необходимо вновь осудить вопрос независимости от Великобритании.
«Для того, чтобы был услышан голос каждого шотландца, мы запускаем общественное обсуждение проблемы», — заявила она.
В 2014 году шотландцы во время референдума отклонили возможность выхода из состава Великобритании.
26 июня 2016 года почти 59% шотландцев поддержали выход из состава Великобритании, против — 32% граждан
Sturgeon announces new Scottish independence drive after 'seismic' Brexit https://t.co/EiZkTpRqUY— Reuters Top News (@Reuters) 2 сентября 2016 г.