Шотландия анонсировала новый референдум о выходе из Великобритании

Первый министр Шотландии Никола Старджен сообщила о начале «самой обширной политической дискуссии» о будущем страны. Она включает в себя и обсуждение пребывания в составе Великобритании, пишет Reuters.

Она заявила, что после «сейсмического» решения о выходе Великобритании из Евросоюза шотландцам необходимо вновь осудить вопрос независимости от Великобритании.

«Для того, чтобы был услышан голос каждого шотландца, мы запускаем общественное обсуждение проблемы», — заявила она.

В 2014 году шотландцы во время референдума отклонили возможность выхода из состава Великобритании.

26 июня 2016 года почти 59% шотландцев поддержали выход из состава Великобритании, против — 32% граждан