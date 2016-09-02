Росавтодор назвал сроки появления в РФ первой беспилотной автотрассы

Глава Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Старовойт рассказал о появлении первой в стране дороги с инфраструктурой для езды на беспилотных автомобилях, передает «Интерфакс». По его словам, такая инфраструктура будет создана на дороге между Казанью и Набережными Челнами.

Старовойт напомнил, что именно в Набережных Челнах находится ПАО «КамАЗ», которое занимается проектированием и испытаниями прототипа беспилотных автомобилей. Росавтодор, по его словам, решил «не отставать» от автопрома — и с нынешнего года начать реализацию проекта «Караван» по созданию дорожной инфраструктуры для движения беспилотных грузовых и легковых автомобилей.

В работе над проектом дорожное агентство намеревается сотрудничать с КамАЗом и финскими специалистами, которые в прошлом году начали строить аналогичную дорогу в Лапландии, предназначенную для испытания беспилотных автомобилей.

По словам Старовойта, на трассе Казань-Набережные челны необходимая инфраструктура может появиться в течение двух ближайших лет.