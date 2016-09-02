ВС РФ отменил решение о ликвидации движения «СтопХам»

Верховный суд России удовлетворил апелляционную жалобу на решение суда о ликвидации движения «СтопХам», сообщает РИА Новости.

Представители движения заявили в жалобе, что их не уведомляли о заседании суда по рассмотрению иска Министерства юстиции РФ о ликвидации «СтопХам». В движении также указали на готовность устранить все нарушения.

Напомним, 21 марта сведения об организации «СтопХам» были исключены из Единого госреестра юридических лиц. В Минюсте пояснили, что движение ликвидировано за «неоднократные грубые нарушения законодательства», однако подробности не привели.