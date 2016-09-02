ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Тетраполис» (Санкт-Петербург). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

Согласно сообщению, решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Кроме того, «Тетраполис» начал предпринимать действия, направленные на вывод высоколиквидных активов.

В банке введена временная администрация.

Банк «Тетраполис», занимавший по состоянию на 1 августа 533-е место в банковской системе России, является участником системы страхования вкладов.