Епископ Тихон рассказал о подготовке встречи Путина со студентами Итона

Наместник московского Сретенского монастыря епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) рассказал о своих впечатлениях об учащихся Итона и о том, как была организована их поездка в Россию. Об этом пишет «Православие.ру».

В марте 2016 года епископ по инициативе учащихся колледжа был приглашен читать лекции по истории русского православия и русской культуре. Через него студенты, с разрешения ректора Итона, передали в Международный отдел администрации президента письмо с просьбой о встрече с Владимиром Путиным. Спустя некоторое время посол Российской Федерации в Великобритании Александр Яковенко поставил ректора Итона в известность о принятии положительного решения.

«Руководство Итона рассматривало два варианта визита ребят — в качестве частных лиц и в качестве официальной делегации — и в конце концов вынесло вердикт, что официально делегацию посылать не будет. Ребята, узнав об этом, сказали: "Тогда мы поедем сами"», — поделился епископ Тихон.

Английские студенты приехали в качестве частных лиц и встретились с учащимися Московского государственного университета и семинаристами Сретенской духовной семинарии. Затем состоялась встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Епископ сообщил, что был удивлен некоторыми публикациями СМИ, тем, как «болезненно отреагировали зарубежные и отечественные специалисты по изготовлению слонов из мух».

«Ведь что, собственно говоря, произошло? Выпускники английского колледжа побывали в России и попросили встретиться с президентом, а президент нашел возможным уделить им время. Судя по рассказам ребят, Путину также было интересно посмотреть на английскую молодежь, пообщаться с ними, расспросить об особенностях английского образования», — сообщил священник.

Епископ Тихон подчеркнул, что как педагог и ректор готов засвидетельствовать свое восхищение и почтение родителям и учителям этих мальчиков.

«Возможно, нам повезло именно с этими ребятами, но скажу не преувеличивая: думаю, что они — лучшее из всего, что производит сегодня Великобритания, самое достойное, что выходит под маркой "Made in Britain"», — подчеркнул он.