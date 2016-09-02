Объявлена тройка претендентов на пост главы УЕФА

На пост президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально претендуют три человека. Как сообщается на официальном сайте УЕФА, кандидатуры утвердил наблюдательный комитет Международной федерации футбола (ФИФА).

14 сентября в Афинах будет официально объявлено об уходе с поста президента УЕФА Мишеля Платини.

Там же пройдут выборы нового руководителя из трех соискателей – руководителя Королевской испанской футбольной федерации Анхеля Марию Вильяра, главы Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэля ван Прага и президента Футбольного союза Словении Александера Чеферина.