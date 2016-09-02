Госдолг США перевалил за рекордную отметку в 19,5 трлн долларов

Государственный долг Соединенных Штатов достиг рекордного объема, превысив 19,5 трлн долларов, пишет американская интернет-газета The Washington Examiner. Опрошенные ею эксперты полагают, что к концу президентского срока Барака Обамы размер госдолга вплотную приблизится к 20 трлн долларов.

Порог в 19,5 трлн был пройден 31 августа: как сообщили в Минфине США, в этот день объем госдолга был зафиксирован на уровне выше 19,51 трлн долларов. При этом, для сравнения, на момент прихода Обамы к власти долговые обязательства американских властей составляли порядка 10,63 трлн долларов. Получается, что менее чем за восемь лет его президентства госдолг США почти удвоился.

По оценкам экспертов Международного валютного фонда, в настоящее время государственный долг Соединенных Штатов составляет 107,5% ВВП страны, тогда как в период с 1998 по 2007 годы он в среднем достигал лишь 60,7% ВВП.

Американские власти приостановили действие закона о потолке своих долговых обязательств до 15 марта 2017 года, сейчас они имеют право занимать столько, сколько им требуется для финансирования собственной деятельности. Впоследствии, когда закон вновь начнет действовать, руководству США придется либо принимать поправки о повышении потолка госдолга, либо принимать некие чрезвычайные меры — однако эту задачу будет решать уже новая американская администрация.