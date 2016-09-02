Гостелевидение Узбекистана сменило сетку на «траурную»

Государственные телеканалы Узбекистана переверстали сетку телевещания на ближайшее время, исключив из нее рекламу, некоторые художественные фильмы развлекательного характера, телесериалы и телешоу, сообщает «Газета.uz». Вместо этого зрители увидят передачи об истории и культуре страны, ее достижениях в разных сферах и реформах, проведенных за годы независимости.

СМИ отмечают, что такие перемены в программе телепередач обычно производятся в связи с прискорбными событиями — терактами, катастрофами, смертью известных общественных или политических деятелей.

Напомним, в минувшее воскресенье СМИ сообщили о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Затем последовало официальное заявление правительства республики о том, что ее глава перенес инсульт и находится в критическом состоянии.

Сегодня о смерти Каримова заявило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники, а премьер-министр Турции на транслируемом в прямом эфире заседании правительства принес свои соболезнования в связи с кончиной президента Узбекистана.