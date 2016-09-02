Глава WADA рассказал о непрекращающихся атаках российских хакеров

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что Россия пойдет на все, чтобы замять допинговый скандал. Об этом заявил директор WADA Оливер Ниггли норвежскому изданию NRK.no.

«Попытки взлома наших серверов продолжаются уже три недели каждый день. Они не прекращаются, и это очень раздражает», — сообщил он.

Ниггли также сказал, что почти уверен в том, что в непрекращающихся атаках повинны хакеры, близкие к правительству РФ.

Глава ВАДА рассказал, что хакеры рассылают угрожающие письма сотрудникам лаборатории.

Ниггли приехал в Осло, чтобы обсудить будущее антидопинговой программы, и не отрицает, что до сих пор попытки восстановить доверие к российским усилиям по искоренению допинга были «катастрофичными».

Президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg заявил, что на государственном уровне Россия никогда не занимается хакерскими атаками.

«Не нужно уводить внимание общественности от сути проблемы, подменяя какими‑то второстепенными вопросами, связанными с поиском того, кто это сделал», — сказал Путин.