Захарова придумала смешное объяснение украинскому ордеру на арест Шойгу

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook сообщения о выдаче Печерским районным судом Киева ордера на арест главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Такой подход Захарова назвала «сильнейшей историей»: по ее словам, Украина пытается вызвать в районный суд министра обороны страны, с которой, как утверждают ее же власти, находится в состоянии войны.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ задалась вопросом о том, почему Шойгу вызван в суд один — «без танкистов, которые, также по заявлению киевского руководства, "бороздят украинские просторы"».

«Получается, или танкисты не виноваты и пускай себе воюют, или районный суд испугался, что ребята, будучи людьми вежливыми, на самом деле могут подъехать в Печерский район Киева, если вызовут», — сыронизировала Мария Захарова.

Она заявила, что понимает логику, которой руководствовался Печерский районный суд Киева при выдаче ордера на арест Сергея Шойгу. «Им тоже хочется, чтобы на Украине наконец появился нормальный министр обороны», — объяснила представитель МИД России.

Напомним, накануне Печерский районный суд украинской столицы вынес постановление о задержании министра обороны РФ Сергея Шойгу и доставке его в суд в течение 36 часов.