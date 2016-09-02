«Зениту» предложили 500 млн рублей за переименование в «Зенит-Бургер Кинг»

ООО «Бургер Рус» (российское подразделение ресторанов быстрого питания Burger King) предложило президенту футбольного клуба «Зенит» Александру Дюкову поменять название команды на «Зенит-Бургер Кинг». Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции соответствующее письмо.

В документе отмечается, что за «Зенит» болеют 60% жителей Петербурга, а 80% считают его символом города. Поэтому чтобы упрочить в сознании петербуржцев связь между «Бургер Кингом» и родным городом, предприятие готово заплатить ФК за смену названия 500 млн рублей.

25 августа СМИ сообщили, что сеть ресторанов «Бургер Кинг» собирается предложить актеру и певцу Никите Джигурде стать лицом компании.